Освещение появится на дорогах Псковского, Опочецкого и Пушкиногорского районов

15:47, 30 июля 2018, ПАИ

В 2019 году за счет областного бюджета будет смонтировано искусственное освещение вдоль участков региональных дорог в Псковском, Пушкиногорском и Опочецком районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на управление автомобильных дорог Псковской области.

Светильники появятся на участках дорог Опочка - Красногородск, начиная от Опочки (протяженность 2 километра), Корытово - Пристань (более 4 километров от Пскова до конца деревни Корытово) и на отрезке дороги длиной 800 метров от Пушкинских Гор в сторону Пушкиногорского шоссе.

В настоящее время «Псковавтор» провел конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение проектной документации по устройству искусственного освещения. На разработку документации в общей сложности из областного бюджета будет направлено 2,4 млн рублей. Разработка проектов, согласно условиям контрактов, завершится до 1 мая 2019 года. Затем специалисты приступят к строительно-монтажным работам.