Сорвавшую контракт на ремонт дворов в Пскове компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков

15:00, 30 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 30 июля, члены комиссии псковского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) единогласно проголосовали за включение сорвавшей контракт на ремонт дворов в Пскове компании — ООО «Петростройинвест» — в реестр недобросовестных поставщиков. Это означает, что в течение 2 лет эта компания и её учредители не смогут участвовать в системе госзаказа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении, указанная фирма 12 августа 2017 года выиграла аукцион на ремонт 20 дворовых территорий в областном центре на сумму 47 млн рублей (электронный аукцион 0157300025217000156). Согласно техзаданию, победитель аукциона должен был провести работы до 1 декабря того же года. Однако, работы были выполнены некачественно и не в полном объеме, из-за чего Управление городского хозяйства администрации Пскова (УГХ) впоследствии предъявило подрядчику штрафные санкции в размере 2,8 млн рублей.

Как отметили в УФАС, на заседании комиссии представители УГХ сообщили, что в некоторых дворах, которые должны были быть отремонтированы по контракту, «невозможно проехать машинам Скорой помощи, и носилки несут в обход двора». Чиновники оценили объем исполнения контракта чуть более чем в 50 %, тогда как представители ООО не согласились с такой оценкой и называли цифру в 92%.

Между тем, после 1 декабря 2017 года УГХ продлило срок исполнения контракта и к настоящему времени в счет оплаты работ перечислило «Петростройинвесту» 36 из 47 млн рублей. Подобные действия муниципального органа вызвали критику руководства УФАС.

«По закону, эта компания уже в декабре 2017 года должна была быть в Реестре недобросовестных поставщиков, а город уже в марте-апреле мог разыграть и отдать этот контракт другим подрядчикам. Однако, чиновник УГХ по каким-то личным соображениям незаконно продлил срок исполнения контракта, последний срок исполнения был до 1 июня 2018 года. Но и этот срок был не выполнен. Штрафы и пени не удержаны, — отметила руководитель УФАС Ольга Милонаец. — Следует отметить, что (со слов УГХ) компания не выходила на связь с декабря месяца ни разу, почти 36 миллионов получила , а приступила к оставшимся работам только в конце мая 2018 года. Самое неприятное, что срок действия банковской гарантии, с которой, можно было взыскать пени и штрафы с подрядчика, уже закончилась, ведь УГХ все сделал для того, чтобы это случилось, продлевая срок исполнения контракта. А теперь взыскать эти штрафы можно только через суд. Вот так незаконные решения, действия заказчиков и подрядчиков отражаются на нашей с вами жизни. Ведь наше управление об этой проблеме говорили с декабря 2017 года. Надеемся, что УГХ пересмотрит свою работу в дальнейшем при приемке работ по контрактам».