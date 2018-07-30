Десантирование и марш-бросок состоялись у участников конкурса «Десантный взвод» под Псковом

15:34, 30 июля 2018, ПАИ

30 июля под Псковом на площадке приземления «Кислово» стартовал первый этап международного конкурса профессионального мастерства среди десантных подразделений «Десантный взвод». Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в его ходе участники соревнований выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6. Китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11.

После приземления по временным показателям взвода совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 километров.

По условиям конкурса, выброска участников из вертолетов проводится с интервалом не более 3 секунд, при этом скорость воздушного судна при выброске должна составлять 140-160 километров в час. Вес всей амуниции участника во время контрольного взвешивания на площадке приземления вместе с автоматом должен быть не менее 8 килограмм. За выполнением всех требований и положений конкурса следит судейская коллегия, в которую вошли представители всех стран-участниц.

В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо.За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время 10 минут.

Результаты команды будут складываться из общего времени: десантирование в составе взвода сбор на площадке приземления и совершение марш броска, а также штрафного времени добавленного за невыполнение оценочных показателей.