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Общество

Десантирование и марш-бросок состоялись у участников конкурса «Десантный взвод» под Псковом

30 июля под Псковом на площадке приземления «Кислово» стартовал первый этап международного конкурса профессионального мастерства среди десантных подразделений «Десантный взвод». Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в его ходе участники соревнований выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6. Китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11.

После приземления по временным показателям взвода совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 километров.

По условиям конкурса, выброска участников из вертолетов проводится с интервалом не более 3 секунд, при этом скорость воздушного судна при выброске должна составлять 140-160 километров в час. Вес всей амуниции участника во время контрольного взвешивания на площадке приземления вместе с автоматом должен быть не менее 8 килограмм. За выполнением всех требований и положений конкурса следит судейская коллегия, в которую вошли представители всех стран-участниц.

В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо.За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время 10 минут.

Результаты команды будут складываться из общего времени: десантирование в составе взвода сбор на площадке приземления и совершение марш броска, а также штрафного времени добавленного за невыполнение оценочных показателей.

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