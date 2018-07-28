Псковичка зарезала сожителя из-за разных футбольных пристрастий

15:09, 30 июля 2018, ПАИ

28 июля 33-летняя псковичка в ходе ссоры, возникшей на почве различия в футбольных пристрастиях, ударила 31-летнего сожителя ножом в грудь. В результате проникающего ножевого ранения с повреждением сердца мужчина скончался на месте преступления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.