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Общество

Михаил Ведерников считает нужным увеличить «подъемные» для медиков с 1 до 3 миллионов

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников считает необходимым увеличить «подъемные» для переезжающих в регион медицинских специалистов с 1 до 3 миллионов рублей. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 30 июля, на пресс-конференции в Великих Луках.

Глава региона отметил, что привлекая врачей Псковской области трудно конкурировать с тем же расположенным не далеко Санкт-Петербургом. По его словам, решать этот вопрос нужно с федеральным центром. «Есть смысл запускать грантовые конкурсы, чтобы были дополнительные стипендии для специалистов», - добавил он.

Михаил Ведерников напомнил, что 27 июля Псковскую область посетил министр труда и социального развития РФ Максим Топилин. «Я благодарен, что он в этом нас поддерживает», - отметил врио. Он также выразил надежду, что с 2019 года Псковская область будет работать по новой программе поддержки и привлечения медицинских кадров.

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