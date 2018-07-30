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Общество

Врио губернатора рассчитывает, что социально ответственный бизнес займется приведением в надлежащее состояние отрезков дорог

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассчитывает, что социально ответственный бизнес в качестве «акта доброй воли» займется приведением в надлежащее состояние отрезков дорог, прилегающих к его территории ответственности. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 30 июля, на пресс-конференции в Великих Луках.

Глава региона добавил, что в 2019 году Псковская область рассчитывает получить дополнительные средства на ремонт дорог и благоустройство, и что выбрать объекты, где больше всего нужна помощь, должны будут сами жители. «Мне бы хотелось, чтобы были подрядчики, которые постоянно работают на территории региона», - также отметил он.

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