Врио губернатора рассчитывает, что социально ответственный бизнес займется приведением в надлежащее состояние отрезков дорог

15:16, 30 июля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассчитывает, что социально ответственный бизнес в качестве «акта доброй воли» займется приведением в надлежащее состояние отрезков дорог, прилегающих к его территории ответственности. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 30 июля, на пресс-конференции в Великих Луках.

Глава региона добавил, что в 2019 году Псковская область рассчитывает получить дополнительные средства на ремонт дорог и благоустройство, и что выбрать объекты, где больше всего нужна помощь, должны будут сами жители. «Мне бы хотелось, чтобы были подрядчики, которые постоянно работают на территории региона», - также отметил он.