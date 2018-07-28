Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках и трёх районах Псковской области

17:18, 30 июля 2018, ПАИ

В Великих Луках, Печорском, Пушкиногорском и Опочецком районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Великих Луках вечером 29 июля у дома по Нелидовскому проезду полицейские остановили автомашину ВАЗ-2107, которой управлял нетрезвый 36-летний великолучанин. В тот же день в Великих Луках по Октябрьскому проспекту на иномарке «Опель» следовал находившийся в нетрезвом состоянии 47-летний горожанин.

Кроме того, 28 июля на улице Садовой в Новом Изборске стражи порядка остановили 40-летнего жителя Печорского района, который двигался на скутере, находясь в нетрезвом виде. Еще одного 27-летнего нетрезвого скутериста полиция выявила днем 27 июля в деревне Сидорово Опочецкого района.

Помимо этого, 29 июля по дороге Пушкинские Горы — Петровское в Пушкиногорском районе на мопеде ехал 38-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.