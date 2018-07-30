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Общество

26 земельных участков в Псковской области проверил Росреестр на прошедшей неделе

На прошедшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 26 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 16 нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверок возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, 6 из которых касались самовольных захватов земельных участков. 5 лиц привлечены к административной ответственности, выдано 12 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 171 тысячу рублей. Устранено 6 нарушений.

В псковском Росреестре также напомнили, как избежать самых распространенных нарушений земельного законодательства:

1. Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. Ответственность за правонарушение установлена статьей 7.1 КоАП РФ.

Зачастую указанное нарушение совершается в ходе изменения фактических границ земельного участка, в результате которого увеличивается площадь участка за счет смежных земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В целях недопущения таких нарушений необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждения.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, рекомендуем обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ.

2. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом. Ответственность за правонарушение установлена частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Более того, в силу статьи 284 Гражданского кодекса Российской Федерации земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом.

Во избежание подобной ситуации необходимо своевременно приступать к использованию земельного участка.

3. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. Ответственность за правонарушение установлена частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ.

В целях недопущения указанного нарушения необходимо изучить правоустанавливающие документы на земельный участок, в частности категорию земель и вид разрешенного использования. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

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