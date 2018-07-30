Алексей Близнев о турнире АСВ КВ-17: Land of Great Victories в Пскове: Надеюсь на победу

16:24, 30 июля 2018, ПАИ

Президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев, который примет участие в турнире по кик-боксингу АСВ КВ-17: Land of Great Victories, который пройдет в Пскове 5 августа в рамках фестиваля единоборств «Земля Великих Побед», рассчитывает на успех. Об этом он сообщил в комментарии Псковскому агентству информации.

Великолучанин подтвердил, что в последнее время сосредоточился на тренерской работе, однако заявил, что поддерживает форму и регулярно выходит на ринг. «Это рейтинговое соревнование, - прокомментировал он свое участие в турнире. – Планирую и дальше продолжать соревнования в лиге АСВ Kickboxing.

Напомним, 5 августа в Пскове состоится фестиваль единоборств «Земля Великих Побед», который объединит в себе спортивные ивенты, праздник ко дню ВДВ и профессиональный турнир по кикбоксингу АСВ КВ-17: Land of Great Victories с участием звезд мирового кикбоксинга из России, Европы и Южной Америки. Одним из организаторво и идейных вдохновителей фестиваля является легендарный тайбоксер и вице-президент лиги АСВ Артём Левин, который уже был в Псковской области с мастер-классами и открытыми тренировками.