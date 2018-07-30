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Общество

92 поддельные банкноты выявил Банк России в Псковской области за полгода

В первом полугодии в Пскове и Великих Луках были обнаружены 92 фальшивые банкноты, из них 76 - номиналом 5 тысяч рублей, 14 - номиналом 1 тысяча рублей и две купюры по 100 долларов США. За аналогичный период прошлого года в Псковской области были выявлены 94 фальшивки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Основная масса подделок очень низкого качества. Они напечатаны на струйном принтере с использованием трафарета и легко могут быть обнаружены.  

Заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов напомнил, что крупные купюры всегда стоит проверять особенно внимательно. «Если вы уже обнаружили подозрительную банкноту у себя в бумажнике, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Отнесите сомнительную купюру в любой коммерческий банк. Возможно, деньги подлинные, просто поврежденные – тогда ваш бюджет не пострадает. Экспертиза бесплатна. Чаще всего специалисты банка проводят ее сразу при вас. Если купюра повреждена, но подлежит обмену, банк выдаст вам новую. Иногда у банковских сотрудников возникают сомнения, и они отправляют вашу купюру на проверку в Банк России. Если деньги окажутся настоящими, коммерческий банк зачислит их на указанный вами счет. Если же банкнота фальшивая, ее стоимость вам не возместят», - уточнил заместитель управляющего отделением.

Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной купюре, легко проверить все эти признаки на своей реальной банкноте. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

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