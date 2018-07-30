Елена Бибикова: Экспертная группа при губернаторе будет думать, как сделать изменения в пенсионном законодательстве более приемлемыми

16:49, 30 июля 2018, ПАИ

«Решение сложно понималось: и в Федеральном Собрании и на партийной площадке все говорили, что закон тяжелый. Выход на пенсию установлен давным-давно и это была аксиома. И именно поэтому Госдума продлила срок для внесения поправок», - заявила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, комментируя ход обсуждения изменений в пенсионное законодательство.

«29 июля в Совете Федерации было пленарное заседание и Валентина Матвиенко поручила нашему комитету собрать поправки от всех сенаторов. У нас в регионе мы тоже планируем обсуждение законопроекта. Экспертная группа при губернаторе будет думать, как смягчить и сделать более приемлемым», - добавила сенатор.

Напомним, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года.