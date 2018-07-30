Серия мероприятий в поддержку грудного вскармливания состоится в Пскове с 1 по 5 августа

17:57, 30 июля 2018, ПАИ

С 1 по 5 августа в Пскове пройдут мероприятия, посвящённые международной неделе поддержки грудного вскармливания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятий.

Главной площадкой станет детский клуб «Я люблю сам» (улица Владимирская, 3). 1 августа в 15:00 там состоится открытие недели поддержки грудного вскармливания, с 15:30 до 17:00 пройдёт лекция «Грудное вскармливание - это не про еду» от консультанта по грудному вскармливанию, члена АКЕВ Наталии Митрофаненко. С 17:00 до 18:20 запланировано спортивное занятие «Грудное вскармливание и занятия спортом» для мам от сертифицированного инструктора по фитнесу Марии Ильиной.

2 августа пройдут две лекции и викторина. С 15:00 до 16:00 — лекция «Пограничные состояния новорожденных» от врача-педиатра областной больницы Ирины Запольских, с 16:00 до 17:30 — лекция для беременных «Доула - кто это? Как сделать день родов праздником?» от сертифицированной доулы Ирины Соколовской. С 17:40 до 18:30 — викторина с вопросами на тему грудного вскармливания и призами.



3 августа с 11:00 до 12:00 пройдет фотосессия для беременных и кормящих на природе (предварительное место проведения - Финский парк, место встречи: пункт проката возле зимнего спуска). А с 12:00 до 13:30 там же - пикник с консультантом по грудному вскармливанию, с возможностью вживую задать вопросы, посмотреть и взять на время для прочтения полезные книги. Кроме того, с 16:00 до 17:00 пройдет презентация полезных товаров для мам и демонстрация лайф-хаков.



4 августа с 11:00 до 12:00 пройдет лекция по слингоношению от сертифицированного слингоконсультанта Оксаны Петровой, где будет представлено наглядное пособие по намоткам. Помимо этого, с 12:00 до 13:00 - демонстрация слингов, эрго-рюкзаков, май-слингов с возможностью примерить на себя и своих малышей. Кроме того, в этот день с 16:50 до 17:50 состоится лекция «Уход за кожей лица во время беременности» от консультанта по красоте Анны Баниной.



5 августа с 11:00 до 12:00 пройдет закрытие международной недели поддержки грудного вскармливания: подведение итогов фотоконкурса, вручение подарков. А в 12:20 состоится традиционный запуск белых шаров в небо.

Добавим, что участие во всех мероприятиях бесплатное. Записаться на мероприятия можно по телефону: 8(921) 003-90-58. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено.