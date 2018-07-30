Вопросы аукционных процедур и заявок на благоустройство дворовых территорий рассмотрели на комиссии в Пскове

18:07, 30 июля 2018, ПАИ

23 июля в администрации Пскова состоялось заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды» под председательством главы города Ивана Цецерского.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заседании также приняли участие заместитель главы Пскова Елена Полонская, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов, депутаты Псковской городской Думы.

Члены комиссии заслушали отчет заместителя начальника УГХ администрации Пскова Татьяны Алексеевой о ходе аукционных процедур и заключении контрактов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на сегодняшний день.

На совещании также обсудили результаты корректировки заявок, которые были возвращены на доработку, и текущие вопросы проводимой на территории муниципалитета инвентаризации жилых и нежилых объектов согласно требованиям реализации федерального приоритетного национального проекта.