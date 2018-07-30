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Общество

Аплодисментами провожали бойцов стройотряда дети из оздоровительного санатория «Сосновый бор»

Бойцы студенческого отряда «ЛЭП» (лучшие энергетики Пскова) из Псковского государственного университета, которые работают на объектах филиала ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», провели интерактивное занятие по электробезопасности для детей из оздоровительного санатория «Сосновый бор» в Черёхе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго, в ходе урока ребята повторили основные правила электробезопасности, узнали, что делать, если человек попал под напряжение и как вести себя вблизи потенциально опасных энергообъектов, тренировались ходить специальным электрическим «гусиным шагом». Студенты сами подготовили сценарий занятия и под руководством куратора – опытного специалиста энергокомпании выпустили красочные памятки по электробезопасности для закрепления полученных знаний.

Бойцы месяц трудились в «Северных электрических сетях» «Псковэнерго» и приобрели уже определенный опыт работы с электросетевыми объектами. Они с удовольствием демонстрировали ребятам специальную дугостойкую одежду, а также инструменты и средства индивидуальной защиты, которые используют в работе сотрудники электросетевого предприятия. Затем, к радости детей, им тоже разрешили примерить снаряжение электромонтера.

В завершении занятия благодарная аудитория не хотела отпускать посетивших их студентов, дети провожали их аплодисментами и в ответ пригласили молодых людей на собственный концерт, который они готовят к заключению своей смены 3 августа.

Отметим, что занятие в детском санатории стало частью волонтерского проекта бойцов студенческого отряда по профилактике детского электротравматизма в регионе. До завершения своей трудовой смены они запланировали еще одну социальную акцию, секреты проведения которой пока не раскрывают.

Напомним, что трудовой сезон для стройотряда проходит в течение июля месяца. 16 студентов 2 и 3 курса, обучающиеся по профилю «Электроснабжение» в ПсковГУ, работают в ПО «Северные электрические сети» и аппарате управления предприятия.

Бойцы стройотряда трудятся в оперативно-диспетчерской группе, на участке по эксплуатации трансформаторных подстанций, в группе взаимодействия с клиентами, в службе кабельных линий, службе релейной защиты. Они привлекаются к составлению документации по техприсоединению, работе со схемами электрических соединений в специализированных программных комплексах, расчету уровней напряжения и потерь электроэнергии в распределительной сети 6-10 кВ, к обходам и осмотрам линий электропередачи. В каждом конкретном случае проводятся подробные инструктажи. Весь процесс производственной деятельности каждого студента сопровождают ответственные работники из числа персонала «Псковэнерго», которые выполняют функции наставников.

Кроме выполнения основного рабочего плана, студенты посетили с ознакомительными экскурсиями диспетчерский пункт производственного отделения «Северные электрические сети» и ключевые энергообъекты областного центра.

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