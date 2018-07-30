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Общество

Самый мощный ледокол в мире «Лидер» построят в России

На дальневосточных предприятиях России будет построен ледокол «Лидер», сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Олега Рязанцева.

Отмечается, что основными претендентами на заказ были Балтзавод ОСК и новейшая судоверфь «Звезда» нефтекомпании «Роснефть», находящаяся на Дальнем Востоке. Традиционно строительством атомных ледоколов занимается Балтзавод, однако верфь уже строит для «Атомфлота» три ледокола ЛК-60 за 121,4 млрд рублей. Поэтому власти сочли логичным передать строительство «Лидера» «Звезде», которая обладает новейшими технологиями и уже заручилась доверием ряда крупных заказчиков.

«Звезда» располагает всеми необходимыми мощностями, оборудованием и специалистами. Это единственная верфь, которая может строить крупноблочным методом, что экономит средства и сокращает сроки строительства», — отметил представитель верфи.

На данный момент в портфеле заказов «Звезды» уже свыше 25 судов различного класса, в том числе танкеры типа «Афрамакс». Однако окончательное решение о строительстве примет президент РФ.

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