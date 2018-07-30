Мониторинг благоустройства дворов и городских территорий провели активисты ОНФ в Великих Луках

17:40, 30 июля 2018, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели мониторинг объектов в городе Великие Луки, где ведется благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники осмотрели дворовые территории на Октябрьском проспекте, 30/14; по улице Карла Либкнехта, 12а и сквер на проспекте Гагарина, благоустройство которого было инициировано гражданами при содействии регионального отделения ОНФ.

«Долгие годы этот городской сквер пребывал в удручающем состоянии. Он расположен в густонаселенном квартале и, несмотря на то, что парковая территория небольшая, в нем не было мест для отдыха, а только тропинки, проложенные гражданами, хаотичные заросли кустарника, деревья. Для отдыха он не был приспособлен. Теперь сквер будет оборудован лавочками для отдыха горожан, урнами, будут возведены опоры освещения, дорожки вымощены брусчаткой. В сквере будут разбиты клумбы, посажены цветы и кустарники. Окончание работ и открытие сквера запланировано на 1 сентября и будет совпадать с открытием обновленной школы №6, расположенной поблизости», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский.

В ходе мониторинга общественники побывали во дворах на Октябрьском проспекте, 30/14 и по улице Карла Либкнехта, где жители домов просили заасфальтировать дворовые проезды. Эти дворы смежные, с одним въездом, на момент проверки работы шли полным ходом, была уложена подушка под асфальтовое покрытие.

«Активисты Народного фронта оказали жильцам помощь в подготовке пакета документов на заявку для участия в программе благоустройства. Что касается сквера на проспекте Гагарина, мы взяли на контроль работу инициативной группы граждан при формировании заявки на участие в программе и будем помогать активным гражданам. В этом году в городе Великие Луки на участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» включены 17 дворов, мы будем контролировать качество и сроки работ по их благоустройству», - пояснил Козловский.

В 2018 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Псковской области предусмотрено более 147 млн руб. В план благоустройства вошли 97 дворов, 5 парков и 32 общественные территории. Активисты Народного фронта держат на контроле его реализацию в регионе.