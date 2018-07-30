Соревнования по летнему служебному биатлону среди «силовиков» прошли в Псковской области

17:32, 30 июля 2018, ПАИ

В рамках ежегодной спартакиады на первенство ПРО ОГО ВФСО «Динамо» состоялись лично-командные соревнования по летнему служебному биатлону среди команд управлений и ведомств органов безопасности и правопорядка Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПРО ОГО ВФСО «Динамо», первое место в финальных соревнованиях заняла команда УМВД России по Псковской области. Второе место заняла команда ПУ ФСБ России по Псковской области, третье – команда УФСБ России по Псковской области.

Остальные места распределились следующим образом: на четвёртой строчке – воинская часть 49911, на пятой - УФСИН России по Псковской области, на шестой - Псковский филиал Академии ФСИН России, на седьмой - Отдел Росгвардии по Псковской области.