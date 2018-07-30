18 великолукских семей обратились за ежемесячными выплатами из средств материнского капитала

20:27, 30 июля 2018, ПАИ

В управление Пенсионного фонда по Великим Лукам и Великолукскому району обратилась 18 семей за ежемесячными выплатами из средств материнского капитала.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, всего в Великих Луках и Великолукском районе с начала года выдано 260 сертификатов на материнский капитал. При этом с заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, в клиентские службы ПФР и Многофункциональные центры области обратилась 18 семей. По 17 заявлениям уже начались выплаты.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Кроме того, право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, с доходом в расчете на члена семьи ниже 17 тысяч 697 рублей. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 года в Псковской области. Сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих в нашем регионе, будет составлять 10 тысяч 652 рублей, это размер прожиточного минимума на ребёнка в Псковской области за II квартал 2017 года.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Получить дополнительные консультации по вопросам получения ежемесячной выплаты можно по телефону горячей линии отделения ПФР по Псковской области (8 8112) 56-62-19.