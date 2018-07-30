Проголосовать за дизайн-проект Народного парка предлагают псковичам

18:00, 30 июля 2018, ПАИ

Псковичам предлагается принять участие в голосовании за дизайн-проект Народного парка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в адрес организационного комитета по реализации в Пскове проекта «Городской народный парк» от инициативных групп поступили два проекта, которые стали результатом обобщения идей и рекомендаций псковичей, которые собирались на первом этапе реализации проекта Народный парк.

Проголосовать за дизайн-проект Народного парка можно здесь>>>

Параллельно работе над концепцией будущего парка продолжалась работа над его названием. На сегодняшний день поступило три варианта: «Народный парк», «Степановский лужок» и парк «Электрон», за которые также можно проголосовать здесь>>>

Если ни один из вариантов не нравится, есть возможность в срок до 25 августа предложить свое название.