В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»

17:45, 30 июля 2018, ПАИ

В рамках Медового фестиваля – 2018 «Комсомольская правда - Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй», сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания.

Конкурс пройдёт в два этапа. С 30 июля по 7 августа участники могут загружать снимки, на которых запечатлён момент поцелуя, в конкурсный альбом в соцсети «ВКонтакте». А с 8 по 17 августа начнется голосование: читатели выберут самый сладкий, самый искренний и красивый поцелуй.

Победители получат подарки от партнёров праздника – торговой сети «Улыбка Радуги» и мёд. Победителю причитается три литра, второму месту – два, третьему – один. Церемония награждения состоится на площадке «Медового фестиваля».

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».