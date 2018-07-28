Кражи телефона и ноутбука раскрыли великолукские полицейские

18:02, 30 июля 2018, ПАИ

В Псковской области полиция раскрыла кражи ноутбука, телефона и четырех тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, в Великих Луках утром 29 июля из комнаты общежития по улице Дружбы у 33-летнего великолучанина 23-летняя безработная, судимая девушка, проживающая в этом же общежитии, украла мобильный телефон и четыре тысячи рублей. Проводится проверка.

Вечером того же дня из дома в деревне Майкино Великолукского района путем проникновения через незапертую дверь 32-летний не работающий, судимый местный житель украл ноутбук. Похищенное изъято. Ведется проверка.