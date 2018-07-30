Онлайн-карта управления отходами появится в России до конца года

19:49, 30 июля 2018, ПАИ

Минприроды РФ планирует сформировать до конца года онлайн-карту всех объектов системы управления отходами страны, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

«Карта должна бы появиться до конца года. Непростой вопрос, но без цифровизации этих процессов реформу осуществить будет очень тяжело, - заявил он.

Дмитрий Кобылкин также напомнил, что скоро по всей стране начнется строительство мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов. «За всеми этими стройками, безусловно, надо будет наблюдать в постоянном режиме, что и как там происходит. Все контролировать сложно, но мы планируем это сделать с помощью ситуационных центров, веб-камер, космических технологий», - отметил он.