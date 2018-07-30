128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе

19:46, 30 июля 2018, ПАИ

С 23 по 29 июля в Псковской области от укусов клещей пострадали 128 человек, из которых 37 – дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 77 клещей, возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен, в 8 из 67 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 1 из 67 – вирус моноцитарного эрлихиоза человека.