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Общество

89 случаев кишечных инфекций выявили в Псковской области за неделю

С 23 по 29 июля в Псковской области зарегистрированы 89 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, 38 из них - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнены 77 лабораторных микробиологических исследований воды, 11 проб не соответствуют требованиям. Также проверены 178 смывов, из них 7 не соответствуют требованиям, и 18 пищевых продуктов, из которых 1 не соответствует требованиям.

Кроме того, специалисты ведомства составили 36 протоколов об административных правонарушениях, выдали 10 предписаний об устранении нарушений и 5 представлений.

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