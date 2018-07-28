Пропавшую псковскую дачницу продолжает искать полиция

19:59, 30 июля 2018, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести 77-летней Луизы Петровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 17 июня текущего года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района. И до настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, волосы прямые, седые, стрижка короткая.

Была одета: кофта бежево-красная на «молнии», черная кофта на пуговицах, брюки серые, черные туфли, шапка бежевая.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.