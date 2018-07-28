Пьяный житель Бежаницкого района съехал в кювет на угнанной «шестерке»

20:15, 30 июля 2018, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» задержали 30-летнего безработного, судимого мужчину, который угнал машину и на ней съехал в кювет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 29 июля в деревне Брылино Бежаницкого района мужчина, не имеющий водительских прав, и находясь в нетрезвом состоянии, угнал ВАЗ-2106, не справился с управлением и съехал в кювет.

Угнанную «шестерку» стражи порядка обнаружили в деревне Фильково Бежаницкого района с техническими повреждениями. По «горячим следам» также был задержан и сам злоумышленник. В настоящее время по данному факту проводится проверка.