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Происшествия

Пьяный житель Бежаницкого района съехал в кювет на угнанной «шестерке»

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» задержали 30-летнего безработного, судимого мужчину, который угнал машину и на ней съехал в кювет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 29 июля в деревне Брылино Бежаницкого района мужчина, не имеющий водительских прав, и находясь в нетрезвом состоянии, угнал ВАЗ-2106, не справился с управлением и съехал в кювет.

Угнанную «шестерку» стражи порядка обнаружили в деревне Фильково Бежаницкого района с техническими повреждениями. По «горячим следам» также был задержан и сам злоумышленник. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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