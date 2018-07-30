0
20:32
Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
19:46
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
17:45
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
17:25
Тысячи псковичей приняли участие в праздновании 10-летия ТК ПИК60 (ВИДЕО)
17:16
Аплодисментами провожали бойцов стройотряда дети из оздоровительного санатория «Сосновый бор»
16:49
Елена Бибикова: Экспертная группа при губернаторе будет думать, как сделать изменения в пенсионном законодательстве более приемлемыми
16:24
Алексей Близнев о турнире АСВ КВ-17: Land of Great Victories в Пскове: Надеюсь на победу
Еще новости
Общество

Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты

Президент России Владимир Путин распорядился провести памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии», — отмечается в документе​.

Напомним, что рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
30 июля 2018
Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
30 июля 2018
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
30 июля 2018
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
Тысячи псковичей приняли участие в праздновании 10-летия ТК ПИК60 (ВИДЕО)
30 июля 2018
Тысячи псковичей приняли участие в праздновании 10-летия ТК ПИК60 (ВИДЕО)
Аплодисментами провожали бойцов стройотряда дети из оздоровительного санатория «Сосновый бор»
30 июля 2018
Аплодисментами провожали бойцов стройотряда дети из оздоровительного санатория «Сосновый бор»
Елена Бибикова: Экспертная группа при губернаторе будет думать, как сделать изменения в пенсионном законодательстве более приемлемыми
30 июля 2018
Елена Бибикова: Экспертная группа при губернаторе будет думать, как сделать изменения в пенсионном законодательстве более приемлемыми 2
Алексей Близнев о турнире АСВ КВ-17: Land of Great Victories в Пскове: Надеюсь на победу
30 июля 2018
Алексей Близнев о турнире АСВ КВ-17: Land of Great Victories в Пскове: Надеюсь на победу
Температура воздуха выше нормы прогнозируется в Псковской области в августе
30 июля 2018
Температура воздуха выше нормы прогнозируется в Псковской области в августе

Идет загрузка...