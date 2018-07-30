Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
Президент России Владимир Путин распорядился провести памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии», — отмечается в документе.
Напомним, что рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.