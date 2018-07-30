Иван Цецерский предложил карамышевцам принять участие в Ганзе-2019 в Пскове

20:42, 30 июля 2018, ПАИ

30 июля глава Пскова посетил культурно-просветительский историко-краеведческий центр в селе Карамышево Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии также приняли участие глава Карамышевской волости Татьяна Павлова, глава администрации сельского поселения Лариса Александрова, доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, кандидат искусствоведения Тамара Шулакова.

Иван Цецерский ознакомился с деятельностью творческих коллективов Карамышевской волости и историко-просветительского культурно-краеведческого центра, где располагаются читальный зал, литературная гостиная и музейные комнаты русского быта.

Руководитель Пскова предложил поучаствовать карамышевцам в Ганзейских днях Нового времени, которые пройдут в областном центре в 2019 году. По мнению Ивана Цецерского, волость может устроить Карамышевский торг в Дни Ганзы, а также приготовить сувенирную продукцию Мелетовских фресок ручной работы.

Отметим, в деревне Мелетово Карамышевской волости располагается церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она была построена в 1461-1462 годах, а расписана в 1465 году уникальными, на сегодняшний момент, фресками.