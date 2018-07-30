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Общество

Противопожарный рейд прошёл в опочецкой деревне Варыгино

30 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Варыгинская волость» провел профилактический рейд в деревне Варыгино Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда сотрудник осуществил подворовой обход 13 домовладений и провел инструктажи в области пожарной безопасности под роспись. Помимо этого, он распространил памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и листовки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

Кроме того, до жителей довели обстановку с пожарами в Псковской области и Опочецком районе, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

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