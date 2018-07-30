О необходимости соблюдения правил безопасности на воде напоминают псковичам
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона некоторые меры предосторожности при отдыхе у воды.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, находясь у воды недопустимо делать следующие вещи:
- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
- купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;
- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок;
- допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся;
- взбираться на буи и другие технические сооружения;
- подавать ложные сигналы бедствия;
- плавать на лодках и катамаранах без спасательных средств:
- перемещаться в лодке с места на место при катании;
- загрязнять и засорять водоемы;
- оставлять детей без присмотра.
«Будьте внимательны и к своему состоянию здоровья, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые или неврологические заболевания. Не спешите заходить в воду, если вы чувствуете, что перегрелись: резкая разница температур может привести к остановке дыхания или к резкому спазму сосудов сердца. Обе эти ситуации могут закончиться летальным исходом», - отметили в МЧС.
Также в региональном ведомстве призвали внимательно относиться к безопасности детей. Для чего необходимо правильно выбирать место купания, систематически разъяснять детям правила поведения на воде и соблюдение мер предосторожности. Для купания выбирается неглубокое место с пологим и свободным от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследовать дно должен взрослый, умеющий хорошо плавать и нырять. Купание детей может проводиться только под контролем взрослых.