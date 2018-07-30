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Общество

О необходимости соблюдения правил безопасности на воде напоминают псковичам

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона некоторые меры предосторожности при отдыхе у воды.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, находясь у воды недопустимо делать следующие вещи:

- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;

- купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;

- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок;

- допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся;

- взбираться на буи и другие технические сооружения;

- подавать ложные сигналы бедствия;

- плавать на лодках и катамаранах без спасательных средств:

- перемещаться в лодке с места на место при катании;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять детей без присмотра.

«Будьте внимательны и к своему состоянию здоровья, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые или неврологические заболевания. Не спешите заходить в воду, если вы чувствуете, что перегрелись: резкая разница температур может привести к остановке дыхания или к резкому спазму сосудов сердца. Обе эти ситуации могут закончиться летальным исходом», - отметили в МЧС.

Также в региональном ведомстве призвали внимательно относиться к безопасности детей. Для чего необходимо правильно выбирать место купания, систематически разъяснять детям правила поведения на воде и соблюдение мер предосторожности. Для купания выбирается неглубокое место с пологим и свободным от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследовать дно должен взрослый, умеющий хорошо плавать и нырять. Купание детей может проводиться только под контролем взрослых.

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