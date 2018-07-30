104 лесных пожара произошли в Псковской области с начала года

21:39, 30 июля 2018, ПАИ

За истекший период текущего года на территории Псковской области зарегистрировано 104 лесных пожара на площади 146 гектаров и 10 торфяных пожаров на площади 4,35 гектара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Но одним из основных потенциальных источников природных пожаров является костёр. В ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.

С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается:

бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

поджигать камыш;

разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

оставлять костёр горящим после покидания стоянки.

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев.

В случае обнаружения лесного пожара первым делом следует позвонить в службу спасения. На мобильном телефоне достаточно набрать номер «01» или «112». Следующим шагом стоит попытаться оценить ситуацию. Если огонь еще слабый, его можно попробовать сбить собственноручно. Для тушения подойдет вода, песок, земля или плотная материя. Лучше не углубляться в чащу и держаться как можно ближе к дороге. Так гораздо меньше шанс заблудиться в горящем лесу. Если попытки потушить окажутся неудачными, необходимо незамедлительно покинуть место.

«Нередко бывает так, что огонь успел окружить вас, в таком случае следует как можно быстрее найти водоем и войти в воду. Удаляясь от низового пожара, нужно двигаться перпендикулярно направлению огня по максимально открытым пространствам. При верховом пожаре стоит пригнуться как можно ниже к земле, закрыв органы дыхания влажной тряпкой — так вы дольше продержитесь при задымлении», - отметили в МЧС.

«Когда огонь подходит вплотную к жилым постройкам, необходимо осуществить эвакуацию. Для этого следует закопать ценные вещи, которые невозможно унести с собой, а затем отправиться на открытую площадку, где спасателям будет проще вас обнаружить. Либо воспользуйтесь надежным укрытием», - добавили в ведомстве.