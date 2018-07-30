Новые имена появятся на доске почета Псковского филиала Академии ФСИН России

22:00, 30 июля 2018, ПАИ

30 июля состоялось заседание совета Псковского филиала Академии ФСИН России, на котором по результатам работы за 2017-2018 учебный год были определены 8 лучших сотрудников, 4 работника, 12 курсантов и два студента вуза.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, все они будут занесены на доску почета Псковского филиала академии за добросовестную и эффективную работу, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, образцовое выполнение обязанностей, инициативность и активное участие в общественной жизни образовательной организации.

Среди награжденных из числа постоянного состава вуза – заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Юлия Михайлова, начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Инна Ускачева, начальник дежурной службы Антон Петров, старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Антон Эрастов, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Екатерина Белова, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Дмитрий Егоров, инспектор учебного отдела Елена Сковорода, бухгалтер финансово-экономического отделения Ирина Ануфриева, командир взвода учебно-строевого подразделения Владимир Максимов, заведующая столовой (шеф-повар) Мария Васильева, методист кафедры уголовно-правовых дисциплин Светлана Смирнова, представитель совета ветеранов Дмитрий Матвеев.

Права занесения на доску почета среди переменного состава удостоены курсанты Анна Шарина, Никита Михайлов, Арамис Григорян, Давид Биджосян, Никита Щербаков, Шамиль Шахбанов, Наталья Прокопенкова, Вера Котова, Светлана Мартынова, Надежда Захаркина, Дмитрий Колегаев, Магомед Сайпудинов, а также студентки Ксения Плаксицкая и Алина Федорова.

Напомним, что в соответствии со статьей 48 федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации одной из важнейших мер материального стимулирования труда сотрудника является занесение его фамилии и фотографии на доску почета в учреждении, в котором он проходит службу.