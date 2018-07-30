Одну тысячу рублей заплатит великолукский должник, который пытался скрыть от приставов свой автомобиль

22:14, 30 июля 2018, ПАИ

За непредоставление доступа к месту нахождения своего автомобиля при осуществлении исполнительных действий великолукский должник заработал административный протокол и штраф в одну тысячу рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, отдел судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на основании исполнительного листа, вынесенного Великолукским районным судом, в апреле возбудил исполнительное производство в отношении гражданина. Задолженность его образовалась из-за невыплаты кредита перед ПАО «Росбанк» в сумме 765 тысяч рублей.

В отношении данного должника судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного исполнения: обратил взыскание на деньги, находящиеся на счетах, вынес запрет на действия по регистрации недвижимого имущества (автомобиля), вынес постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Следует отметить, что сам должник, с момента возбуждения исполнительного производства оплачивать свои долги не спешил.

В конце июня, судебный пристав-исполнитель вынес и предъявил должнику требование, на основании которого должник был обязан в определённую дату и время при осуществлении исполнительных действий предоставить доступ к месту нахождения своего автомобиля «Фольцваген Туарег», с целью его осмотра и наложения ареста. Однако, должник, будучи заблаговременно извещённым о принятии мер с его стороны по исполнению судебного решения, законные требования судебного пристава-исполнителя по исполнению судебного решения в указанный срок не исполнил, автотранспортное средство не предоставил, тем самым воспрепятствовал исполнению судебного решения.

В соответствии с этим, в отношении него был составлен административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). В судебном порядке было вынесено решение о мере наказания в виде административного штрафа в одну тысячу рублей.

Отметим, что в текущем году 108 раз жители региона были привлечены к ответственности по данной статье. Из них - 100 граждан-должников получили наказания в виде административного штрафа на общую сумму в 96 тысяч рублей.