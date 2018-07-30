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Общество

Акция Псковского детского фонда «Здравствуй, школа! 2018» стартовала на Planeta.ru

Благотворительный проект Псковского областного отделения Российского детского фонда «Здравствуй, школа! 2018» стартовал на краудфандинговой площадке Planeta.ru.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении детского фонда, в рамках проекта каждый может помочь детям из самых бедных семей Псковской области подготовиться к школе. Всего планируется собрать 100 тысяч рублей, которые пойдут на покупку рюкзаков и школьных принадлежностей для 100 нуждающихся ребят. Ознакомиться с проектом и поддержать его можно здесь>>>

Напомним, что краудфандинг – это современная система народного финансирования, позволяющая пользователям поддерживать интересные для себя проекты и идеи. Такой способ помощи привлекает пользователей своей скоростью и удобством: можно дистанционно поддержать понравившийся проект, а потом следить за его реализацией. 

Проект детского фонда проводится как часть масштабной благотворительной акции «Здравствуй, школа!», которую фонд ежегодно организует в пользу детей из школ-интернатов и малообеспеченных семей. Цель проекта «Здравствуй, школа! 2018» – подготовить ребят к важному жизненному этапу и сделать так, чтобы 1 сентября оставило у них только приятные воспоминания. 

В 2017 году благодаря участию пользователей Planeta.ru детскому фонду удалось подготовить к школе более 100 детей. Всего же по итогам акции рюкзаки и школьные наборы получили 675 ребят.

Псковский детский фонд благодарит всех, кто уже присоединился к акции и приглашает новых участников. Чтобы поддержать детей, достаточно пройти по ссылке и перечислить любую приемлемую сумму. Кроме того, в офисе фонда (Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинет 15) можно сделать денежное пожертвование, также туда можно приносить рюкзаки и канцелярские принадлежности.

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