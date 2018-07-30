Акция Псковского детского фонда «Здравствуй, школа! 2018» стартовала на Planeta.ru

22:28, 30 июля 2018, ПАИ

Благотворительный проект Псковского областного отделения Российского детского фонда «Здравствуй, школа! 2018» стартовал на краудфандинговой площадке Planeta.ru.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении детского фонда, в рамках проекта каждый может помочь детям из самых бедных семей Псковской области подготовиться к школе. Всего планируется собрать 100 тысяч рублей, которые пойдут на покупку рюкзаков и школьных принадлежностей для 100 нуждающихся ребят. Ознакомиться с проектом и поддержать его можно здесь>>>

Напомним, что краудфандинг – это современная система народного финансирования, позволяющая пользователям поддерживать интересные для себя проекты и идеи. Такой способ помощи привлекает пользователей своей скоростью и удобством: можно дистанционно поддержать понравившийся проект, а потом следить за его реализацией.

Проект детского фонда проводится как часть масштабной благотворительной акции «Здравствуй, школа!», которую фонд ежегодно организует в пользу детей из школ-интернатов и малообеспеченных семей. Цель проекта «Здравствуй, школа! 2018» – подготовить ребят к важному жизненному этапу и сделать так, чтобы 1 сентября оставило у них только приятные воспоминания.

В 2017 году благодаря участию пользователей Planeta.ru детскому фонду удалось подготовить к школе более 100 детей. Всего же по итогам акции рюкзаки и школьные наборы получили 675 ребят.

Псковский детский фонд благодарит всех, кто уже присоединился к акции и приглашает новых участников. Чтобы поддержать детей, достаточно пройти по ссылке и перечислить любую приемлемую сумму. Кроме того, в офисе фонда (Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинет 15) можно сделать денежное пожертвование, также туда можно приносить рюкзаки и канцелярские принадлежности.