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Общество

Нарушения законодательства о противодействии экстремизму выявила транспортная прокуратура в буфете на станции Новосокольники

Великолукская транспортная прокуратура на железнодорожном вокзале станции Новосокольники в буфете ООО «Псковдорсервис» провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в ходе которой выявлены нарушения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, установлено, что в этом буфете реализуется книгопечатная продукция, однако список экстремистских материалов отсутствует, и сверка поступающей печатной продукции с этим списком не осуществляется.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла представление директору ООО «Псковдорсервис», по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, а 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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