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Общество

Картину подарил Псковскому музею латышский художник

Собрание картинной галереи Псковского музея-заповедника пополнилось живописным холстом заслуженного деятеля искусств Латвии, профессора Балтийской международной академии Артура Никитина, чья персональная выставка только что завершила свою работу в галерее «Цех». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Ранее эта выставка под названием «Сопричастность» экспонировалась в Санкт-Петербурге, где в 1936 году он появился на свет, а позднее ребенком пережил страшные дни блокады.

Второй родиной, где он родился как художник, стала Латвия, куда семья переехала в 1947 году. В 1962 он окончил Латвийскую академию художеств и с годами приобрел широкую известность. Только персональных выставок за время его творческой жизни состоялось около 100. Общее же их число - в Латвии, России, США и странах Европы достигает 700. Произведения Артура Никитина находятся в собраниях Латвии, а также крупнейших музеев России, в числе которых музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Третьяковская галерея и Русский музей.

Диапазон творческих возможностей Артура Никитина очень широк: дизайн, скульптура, книжная графика, декоративная и станковая живопись. Он обращается к самым разным жанрам, владеет всевозможными техниками и стилистиками. Особое место среди огромного количества его работ занимают портреты. Моделями Артура Никитина часто становятся публично известные люди.

Псковский музей стал обладателем одной из работ Артура Никитина в этом жанре – «Портрета академика Павла Тюрина» (2015 год). 

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