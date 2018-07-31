Париться в бане и заготавливать соленья на зиму советует 31 июля народный календарь

10:24, 31 июля 2018, ПАИ

31 июля православные чтут память святого мученика Емилиана, который пострадал за веру во времена императора Юлиана Отступника (IV век). Об этом сообщает calend.ru.

Император разослал по всем областям указ, согласно которому христиан следовало предавать смерти. В городе Доростоле на берегу Дуная, где жил Емилиан, указ зачитали на городской площади. Возмущенный жестоким решением императора, Емилиан отправился на языческое капище, разбил изваяния идолов и опрокинул алтари. Когда горожане обнаружили, что капище разгромлено, они в ярости начали избивать крестьянина, случайно проходившего мимо. Емилиан крикнул, чтобы не трогали невиновного человека, и признался в своем поступке. Мужчину схватили и привели к судье Капитолину.

На Руси в южных районах на Омельяна (Емилиана) заканчивалась жатва. После окончания страды серпы выкладывали на сжатой полосе кругом и приглашали священника, который служил молебен прямо в поле и освящал инструменты. После этого серпы уносили домой и хранили до следующего года.

Лучшим отдыхом после страды была баня, где в этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Говорили, что такой обряд смывает всю усталость, накопившуюся за время жатвы. В баню заходили с поклоном — чтобы не обидеть банного духа.

С Омельянова дня женщины начинали заготавливать варенья и соленья на зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать», — приговаривали крестьяне, возвращаясь из леса.