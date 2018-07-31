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Общество

Всемирный день рейнджера отмечается 31 июля

Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечается ежегодно 31 июля. Как сообщает calend.ru, праздник учредила в 2007 году Международная федерация рейнджеров, чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

Термин «рейнджер», означающий «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «полицейский», появился в XVII веке, изначально так называли английских солдат, сражавшихся в Войне короля Филипа. Сегодня слово «рейнджер» чаще всего ассоциируется с полицейским или военным, главная задача которого – поддержание порядка или проведение специальных операций. Например, рейнджеры армии США – это подразделения сухопутных войск США, а техасские рейнджеры – основное подразделение в техасском Департаменте общественной безопасности, занимающееся расследованием уголовных преступлений, поимкой преступников, восстановлением общественного порядка.

Но 31 июля отмечается профессиональный праздник именно парковых рейнджеров, или государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды.  День рейнджера впервые отмечался в 2007 году в честь 15-летней годовщины Международной федерации рейнджеров (IRF), людей, которые охраняют от браконьеров диких животных и среду их обитания, целостность и нерушимость границ особо охраняемых природных территорий – заповедников, национальных парков, резерватов дикой природы, памятников природы и других объектов, ценных в природном отношении.

Саму IRF создали в 1992 году шотландские специалисты совместно с сотрудниками особо охраняемых природных территорий мира. Поводом для объединения послужили трагические события, связанные с гибелью рейнджеров, в частности, в Африке, где браконьеры идут на многое, чтобы добыть так называемый «Большой шлем», убив пять животных – слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.

В составе Международной федерации действуют региональные ассоциации, в их число входит и Россия. В РФ рейнджеры – это государственные инспекторы заповедников, национальных парков и заказников. Они имеют дело с травмированными животными на оживленных магистралях, участвуют в отлове ядовитых змей в местах скопления людей, противостоят атакующим хищникам при сопровождении экскурсий и туристических групп, участвуют в борьбе с лесными пожарами и с вооруженными браконьерами.

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