Продукты из натурального молока предлагается продавать на отдельных полках в магазинах

09:38, 31 июля 2018, ПАИ

В России предлагается в магазинах выделить отдельную полку для молочных продуктов. Как пишет газета «Известия», с такой инициативой выступил Минсельхоз.

По словам специалистов, молочные продукты должны быть отделены в магазине от тех товаров, в которых молочный жир был заменен на растительный. Кроме того, это позволит покупателям не тратить много времени в магазине.

Совещание по вопросу о размещении молочной и молокосодержащей продукции на разных полках в магазинах намечено на эту неделю.