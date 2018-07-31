0
10:39
Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове
10:23
Романтика большой дороги
09:52
Наколовшегося на штырь в Псковском районе аистёнка не удалось спасти
09:44
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
20:32
Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
19:46
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
17:45
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
Еще новости
Общество

Российских генералов будут обучать на специальном симуляторе

В России на базе Военной академии Генштаба создали Центр военных игр (ЦВР). Об этом пишет газета «Известия».

Как отметили в Министерстве обороны РФ, в «войну» будут «играть» генералы. Симулятор позволяет разыгрывать сценарии реальных военных конфликтов. Центр оборудован с учетом новейших достижений информационных технологий.

По словам специалистов, симулятор максимально реалистичный. В нем присутствуют реально существующие дивизии российской армии. Базы данных о противнике формируются на основе актуальных разведсведений, а сценарии боев разрабатываются с учетом последнего опыта боевых действий.

Предполагается, что симулятор повысит эффективность подготовки руководителей оперативного звена, начиная от командования общевойсковой армией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове
31 июля 2018
Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове
Наколовшегося на штырь в Псковском районе аистёнка не удалось спасти
31 июля 2018
Наколовшегося на штырь в Псковском районе аистёнка не удалось спасти 1
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
31 июля 2018
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
30 июля 2018
Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
30 июля 2018
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
30 июля 2018
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
Тысячи псковичей приняли участие в праздновании 10-летия ТК ПИК60 (ВИДЕО)
30 июля 2018
Тысячи псковичей приняли участие в праздновании 10-летия ТК ПИК60 (ВИДЕО) 1
Аплодисментами провожали бойцов стройотряда дети из оздоровительного санатория «Сосновый бор»
30 июля 2018
Аплодисментами провожали бойцов стройотряда дети из оздоровительного санатория «Сосновый бор»

Идет загрузка...