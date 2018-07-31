Российских генералов будут обучать на специальном симуляторе
В России на базе Военной академии Генштаба создали Центр военных игр (ЦВР). Об этом пишет газета «Известия».
Как отметили в Министерстве обороны РФ, в «войну» будут «играть» генералы. Симулятор позволяет разыгрывать сценарии реальных военных конфликтов. Центр оборудован с учетом новейших достижений информационных технологий.
По словам специалистов, симулятор максимально реалистичный. В нем присутствуют реально существующие дивизии российской армии. Базы данных о противнике формируются на основе актуальных разведсведений, а сценарии боев разрабатываются с учетом последнего опыта боевых действий.
Предполагается, что симулятор повысит эффективность подготовки руководителей оперативного звена, начиная от командования общевойсковой армией.