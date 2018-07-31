Электронную базу данных нарушителей дисциплины создаст Минобороны

09:27, 31 июля 2018, ПАИ

В России будет создана автоматизированная база данных военнослужащих — преступников и нарушителей дисциплины. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.

По словам представителей ведомства, в базе будет храниться информация о военнослужащих, резервистах и гражданском персонале Вооруженных сил, совершивших уголовные преступления и грубые дисциплинарные проступки. Такая база позволит быстро установить личность нарушителя-военнослужащего.

В настоящее время документ проходит внутриведомственные согласования и антикоррупционную экспертизу.