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Общество

Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове

Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове на базе 14-й школы после 1 августа. Об этом сообщается в группе спортивного мероприятия «ВКонтакте».

Отмечается, что возможно проведение матчей и на коробках 9-й школы. Турниры будут проходить с 18:30, а выходные – в первой половине дня.

Формат турнира состоит из групповых этапов, а также стадии плей-офф. Формат групп и порядок выхода в плей-офф будет определяться в зависимости от количества поданных заявок.

Число команд в турнире ограничено 28-ю, ограничений по возрасту нет. Победители получат кубок, медали, а также дополнительные подарки.

Заявки принимаются до 22:00 31 июля. Дозаявки на групповом турнире разрешены за день до матча, на стадии плей-офф они запрещены. Подать заявку можно здесь>>>

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