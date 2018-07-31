Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове

10:39, 31 июля 2018, ПАИ

Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове на базе 14-й школы после 1 августа. Об этом сообщается в группе спортивного мероприятия «ВКонтакте».

Отмечается, что возможно проведение матчей и на коробках 9-й школы. Турниры будут проходить с 18:30, а выходные – в первой половине дня.

Формат турнира состоит из групповых этапов, а также стадии плей-офф. Формат групп и порядок выхода в плей-офф будет определяться в зависимости от количества поданных заявок.

Число команд в турнире ограничено 28-ю, ограничений по возрасту нет. Победители получат кубок, медали, а также дополнительные подарки.

Заявки принимаются до 22:00 31 июля. Дозаявки на групповом турнире разрешены за день до матча, на стадии плей-офф они запрещены. Подать заявку можно здесь>>>