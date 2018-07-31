Провести диагностику внутридомового газового оборудования обязала прокуратура Порховдомсервис

10:49, 31 июля 2018, ПАИ

Прокуратура Порховского района выявила нарушения жилищного законодательства во время проверки управляющей компании «Порховдомсервис». Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, было установлено, что управляющая организация не провела техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в нескольких обслуживаемых ею многоквартирных домах.

Выявленные нарушения федерального законодательства создают угрозу возникновения аварийных ситуаций, опасных для жизни и здоровья граждан, подчеркнули в прокуратуре.

В этой связи прокуратура Порховского района в адрес руководителя ООО УК «Порховдомсервис» внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона находятся на котроле районной прокуратуры.