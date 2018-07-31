0
10:39
Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове
10:23
Романтика большой дороги
09:52
Наколовшегося на штырь в Псковском районе аистёнка не удалось спасти
09:44
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
20:32
Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
19:46
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
17:45
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
Еще новости
Общество

Провести диагностику внутридомового газового оборудования обязала прокуратура Порховдомсервис

Прокуратура Порховского района выявила нарушения жилищного законодательства во время проверки управляющей компании «Порховдомсервис». Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, было установлено, что  управляющая организация не провела техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в нескольких обслуживаемых ею многоквартирных домах.

Выявленные нарушения федерального законодательства создают угрозу возникновения аварийных ситуаций, опасных для жизни и здоровья граждан, подчеркнули в прокуратуре.

В этой связи прокуратура Порховского района в адрес руководителя ООО УК «Порховдомсервис» внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона находятся на котроле районной прокуратуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове
31 июля 2018
Кубок августа Лиги дворового футбола – 2018 стартует в Пскове
Наколовшегося на штырь в Псковском районе аистёнка не удалось спасти
31 июля 2018
Наколовшегося на штырь в Псковском районе аистёнка не удалось спасти 1
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
31 июля 2018
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
30 июля 2018
Президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
30 июля 2018
128 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области на прошлой неделе
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
30 июля 2018
В рамках Медового фестиваля – 2018 «КП-Псков» проведет фотоконкурс «Сладкий поцелуй»
Тысячи псковичей приняли участие в праздновании 10-летия ТК ПИК60 (ВИДЕО)
30 июля 2018
Тысячи псковичей приняли участие в праздновании 10-летия ТК ПИК60 (ВИДЕО) 1
Аплодисментами провожали бойцов стройотряда дети из оздоровительного санатория «Сосновый бор»
30 июля 2018
Аплодисментами провожали бойцов стройотряда дети из оздоровительного санатория «Сосновый бор»

Идет загрузка...