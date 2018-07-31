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Общество

Страховые пенсии с августа вырастут у 55 тысяч работающих пенсионеров Псковской области

С 1 августа беззаявительный перерасчет страховой пенсии будет проведен для более 55 тыс. работающих пенсионеров Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда РФ.

Отмечается, что получателям пенсии не потребуется обращаться для этого в Пенсионный фонд – корректировка делается автоматически.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховой пенсии, доли страховой пенсии за которых работодатели в 2017 году перечисляли страховые взносы.

В отличие от индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, когда пенсии увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

При этом максимальное увеличение после перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами и в денежном эквиваленте составляет 244 рубля 47 копеек, добавили в пресс-службе.

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