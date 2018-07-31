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Общество

Наколовшегося на штырь в Псковском районе аистёнка не удалось спасти

Аистёнка, который накололся на штырь на столбе ЛЭП в Псковском районе, спасти не удалось. 30 июля птица погибла, сообщили Псковскому агентству информации в «Птичьем дворике», куда был доставлен птенец.

Там рассказали, что птица пробыла в приюте около пяти суток, но спасти ее не удалось. «Аист висел трое суток при жаре в 30 градусов вниз головой, произошло обезвоживание. Конечности пришли в негодность», - отметили зоозащитники.  

Напомним, что 22 июля вечером в Псковском районе в деревне Заручевье на верхушке столба ЛЭП на штырь накололся аистенок, пытаясь взлететь из гнезда. Представители МЧС и местная служба электросетей отказывали в выезде, ссылаясь на то, что в данной ситуации они помочь не могут. Позже птицу все же спасли и доставили в «Птичий дворик».

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