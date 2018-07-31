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Политика

Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00

Сегодня, 31 июля, в 15:00 в прямом эфире проекта ПАИ-live читатели Псковского агентства информации смогут увидеть интервью с Виктором Остренко и Марусей Привольной.

Виктор Остренко - заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель общественного штаба кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Виктор Остренко

Маруся Привольная – псковская поэтесса, участник творческих инициатив #Команды2018.

Маруся Привольная

В прямом эфире разговор пойдет о работе общественной приемной Михаила Ведерникова, работе #Команды2018 и о встрече ее членов с актером и благотворителем Гошей Куценко, состоявшейся в минувшую субботу, и о проектах, которые члены #Команды2018 будут реализовать вместе с ним.

Вопросы участникам эфира вы можете задать в чате на странице ПАИ-live

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