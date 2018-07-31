Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00

09:44, 31 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 31 июля, в 15:00 в прямом эфире проекта ПАИ-live читатели Псковского агентства информации смогут увидеть интервью с Виктором Остренко и Марусей Привольной.

Виктор Остренко - заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель общественного штаба кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Маруся Привольная – псковская поэтесса, участник творческих инициатив #Команды2018.

В прямом эфире разговор пойдет о работе общественной приемной Михаила Ведерникова, работе #Команды2018 и о встрече ее членов с актером и благотворителем Гошей Куценко, состоявшейся в минувшую субботу, и о проектах, которые члены #Команды2018 будут реализовать вместе с ним.

Вопросы участникам эфира вы можете задать в чате на странице ПАИ-live.