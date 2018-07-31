27 жителей Пушкиногорского района оформили выход на пенсию через работодателя с начала года

20:57, 31 июля 2018, ПАИ

27 жителей Пушкиногорского района оформили выход на пенсию через работодателя с начала года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда РФ, с 2015 года для граждан, наравне с возможностью подачи заявления об установлении пенсии через «Личный кабинет гражданина» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг», предусмотрена возможность направления работодателем заявления работника и документов, необходимых для установления пенсии, в электронном виде.

«Данная услуга доступна только гражданам, работающим в организациях, которые заключили Соглашения с органами ПФР об электронном взаимодействии для назначения пенсии своим сотрудникам, - пояснила начальник районного Отдела ПФР Ирина Мнацаканян. - В настоящее время Отделом заключены 53 соглашения с организациями района. В рамках заключенного соглашения работодатель представляет в Пенсионный фонд список граждан, которые в текущем году собираются уходить на пенсию, а также пакет документов, необходимых для проведения предварительной работы, на каждого будущего пенсионера».

Пенсионный фонд проводит оценку документов, при необходимости направляет запросы в архивы или на предприятия для уточнения информации, чтобы учесть пенсионные права граждан в полном объеме. Заблаговременное представление документов и их оценка специалистами ПФР обеспечивает полноту сведений о пенсионных правах выходящих на пенсию сотрудников, избавляет их от необходимости самостоятельно собирать документы. Если же сведения достоверны, то гражданину с его согласия страховая пенсия по старости может быть установлена по данным его индивидуального лицевого счета.

В первом полугодии 2018 года организациями района были направлены 35 пакетов документов на своих сотрудников - подали заявления об установлении пенсии через работодателя 27 человек.

Как отметили в пресс-службе, активно сотрудничают в данном направлении: Музей-заповедник А. С. Пушкина, Пушкиногорское РайПО, Пушкиногорский маслосырзавод, ДРСУ, Пушкиногорская средняя школа имени А. С. Пушкина, Пушкиногорская санаторная школа-интернат и Центральная районная больница.