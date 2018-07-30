Повторно севшую за руль нетрезвой псковичку задержала полиция

11:24, 31 июля 2018, ПАИ

29 июля у дома по улице Луговой в псковской деревне Черняковицы полиция установила 47-летнюю нетрезвую водительницу «Рено» из Пскова, которая ранее уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.