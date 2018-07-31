Более 19 тонн мяса белорусских бройлеров запретили ввезти в Псковскую область

10:17, 31 июля 2018, ПАИ

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе ветеринарного контроля запретили перемещение из Белоруссии по территории Псковской области более 19 тонн охлажденного мяса белорусских бройлеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Следовавшее в Санкт-Петербург мясо птицы перемещалось автомобильным транспортом через пост ветеринарного контроля, установленный в пункте пересечения государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в деревне Долосцы в Себежском районе.

Инспекторы Управления выявили несоответствие наименования предприятия-производителя товара, заявленного в ветеринарном сертификате и выявленного на маркировке товара при проведении ветеринарно-санитарного досмотра.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства перемещение товара по Таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза и товар возвращен в Белоруссию.