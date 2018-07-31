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Общество

Новые парковки, спортивные и детские площадки появляются в Дно

Новые автомобильные парковки, детские и спортивные площадки появляются в Дно в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия», работы уже завершены на улицах Коммунистической, 17 и Петрова, 45. До 1 августа они закончатся также во дворах домов №15 по улице Омельянюка, №10 и №12 по улице Строителей.

Кроме того, уже прошла приемку обновленная пешеходная дорожка в парковой зоне в центре города. Выполнено благоустройство двора дома №57 по улице Петрова - установлена сушилка для белья и подготовлена площадка для мусорных контейнеров. По всем адресам проводится озеленение территорий.

Также 2 августа будет сдан объект в поселке Струги Красные. В ходе реализации партпроекта там преобразился двор на улице Советской, 15 и 15а. В стадии ремонта находится общественная территория на той же улице.

На 80% процентов уже произведены работы по ремонту территории у культурно-досугового объединения в поселке Локня – здесь уложена тротуарная плитка, подрядчику осталось установить ограждение, скамейки и урны. Помимо этого, начато благоустройство двора домов №13 по улице Социалистической и №66/11 по улице Первомайской. В перечне работ: ремонт проезда, замена бордюрного камня, устройство автомобильной парковки и установка игровой площадки.

В Пыталово идет реконструкция пешеходной дорожки на улице Белорусской. Ранее был отремонтирован двор на улице Красноармейской, 42.

Кроме того, в рамках проекта «Городская среда» тротуар на улице Октябрьской (от улицы Рощупкина до детского сада «Светлячок») в Пустошке стал ровнее.

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